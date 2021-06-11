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Разрушительную встречу мотоциклистов сняла камера на юго-западе Петербурга

Столкновение мотоциклистов на юго-западе Петербурга попало на видео

Вечернее ДТП с участием мотоциклистов в Кировском районе Петербурга сняла камера уличного наблюдения. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» ночью 11 июня.

Судя по кадрам, один из мотоциклистов совершал поворот, когда другой врезался в него на перекрёстке, двигаясь на большой скорости. От удара их отбросило в разные стороны — тот, кто гнал, после столкновения пролетел несколько метров.

Всё произошло за считанные секунды и на глазах случайный прохожих. Последние сразу же бросились на помощь мотоциклистам. По данным «Фонтанки», пострадавших — 26-летнего и 30-летнего мужчин — доставили в городскую больницу № 26 на улице Костюшко.

Ранее о случившемся рассказали свидетели происшествия. По их словам, авария произошла минувшим вечером на перекрёстке Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. Одного из водителей госпитализировали с переломом руки, другого — в тяжёлом состоянии. Последствия ДТП попали на видео.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

lenten
Ой, а как же не увидел? Неужели сложно было заметить? Вот слепошаааарый.
genby[eqkj
про Бибу и Бобу,было уже ...они друг друга не видят,и хотят что бы их коробочники видели...
Sulahit
Обожаю, когда одна проблема борется с другой...
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