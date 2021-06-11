Судя по кадрам, один из мотоциклистов совершал поворот, когда другой врезался в него на перекрёстке, двигаясь на большой скорости. От удара их отбросило в разные стороны — тот, кто гнал, после столкновения пролетел несколько метров.

Всё произошло за считанные секунды и на глазах случайный прохожих. Последние сразу же бросились на помощь мотоциклистам. По данным «Фонтанки», пострадавших — 26-летнего и 30-летнего мужчин — доставили в городскую больницу № 26 на улице Костюшко.

Ранее о случившемся рассказали свидетели происшествия. По их словам, авария произошла минувшим вечером на перекрёстке Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. Одного из водителей госпитализировали с переломом руки, другого — в тяжёлом состоянии. Последствия ДТП попали на видео.