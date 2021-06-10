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Очевидцы показали последствия столкновения мотоциклистов на юго-западе Петербурга. Один из них в тяжёлом состоянии

Два мотоциклиста попали в серьезную аварию на юго-западе Петербурга

Два мотоциклиста столкнулись в Кировском районе Петербурга вечером 10 июня. Видеозапись с места дорожного происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Подробности произошедшего приводят очевидцы. По их словам, авария случилась на перекрёстке Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева.

По предварительной информации, столкнулись водители мотоциклов Honda CBR и Honda Steed. Первого госпитализировали с переломом руки, второго увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Судя по видеозаписи, удар был сильным — оба мотоцикла получили серьёзные повреждения, а детали оказались разбросаны по проезжей части. В ролике также видно, что одними из первых на помощь пострадавшим пришли свидетели происшествия.

По данным «Фонтанки», на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
Езда на мотоцикл в принципе очень опасна. Мотоциклисты сильно рискуют своей жизнью, то ли ради возможности приехать немного быстрей, то ли чисто ради кайфа... В любом случае, вполне осознанная глупость.
Zloi_prohozhiy
Теперь в городе станет чуть тише и спокойнее, мотоср@керов жалеть не стоит
WuhanRockCafe
Недолго ждать и до аналогичного события с электросамокатчиками.
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