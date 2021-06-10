Два мотоциклиста столкнулись в Кировском районе Петербурга вечером 10 июня. Видеозапись с места дорожного происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Подробности произошедшего приводят очевидцы. По их словам, авария случилась на перекрёстке Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева.



По предварительной информации, столкнулись водители мотоциклов Honda CBR и Honda Steed. Первого госпитализировали с переломом руки, второго увезли в больницу в тяжёлом состоянии.