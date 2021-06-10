Правительство РФ выделит на детский кешбэк ещё 4,5 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно выделит 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых. Об этом на заседании кабинета министров 10 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путёвки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Премьер-министр также отметил, что при поддержке государства отдохнуть летом на выгодных условиях смогут ещё более 220 тысяч детей.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге на лето 2021 года городскими властями предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.