FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Правительство РФ выделит на детский кешбэк ещё 4,5 млрд рублей

На возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых в РФ выделили дополнительные средства

Правительство РФ дополнительно выделит 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых. Об этом на заседании кабинета министров 10 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путёвки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр также отметил, что при поддержке государства отдохнуть летом на выгодных условиях смогут ещё более 220 тысяч детей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге на лето 2021 года городскими властями предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

Программа кешбэка для летнего детского отдыха официально стартовала 25 мая, а вернуться из поездки ребенок должен до 15 сентября 2021 года. Но директора лагерей надеются на ее продление и на 2022 год — лагерям нужно время, чтобы разобраться, как войти в эту систему без посредников. В конце мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказал идею сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний