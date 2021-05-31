Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным, а проезд школьников — бесплатным

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в преддверии выборов выдвинул несколько идей по поддержке семей с детьми.

Одно из предложений — сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им 31 мая в ходе форума «Большой семейный совет».



Также председатель «Единой России» предложил подумать над введением бесплатного проезда для школьников. Сам он при этом уточнил, что меры «не такие простые для исполнения».