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Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным, а проезд школьников — бесплатным

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в преддверии выборов выдвинул несколько идей по поддержке семей с детьми.

Одно из предложений — сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им 31 мая в ходе форума «Большой семейный совет».

Также председатель «Единой России» предложил подумать над введением бесплатного проезда для школьников. Сам он при этом уточнил, что меры «не такие простые для исполнения».

Программа кешбэка для летнего детского отдыха официально стартовала 25 мая, а вернуться из поездки ребенок должен до 15 сентября 2021 года. Но директора лагерей надеются на ее продление и на 2022 год — лагерям нужно время, чтобы разобраться, как войти в эту систему без посредников.

На лето 2021 года властями Петербурга предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
нецензурные слова какие-то кешбак.... это ....что им там наверху надо-то?
hay, what do you want, guys?
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