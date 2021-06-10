В Свердловской области госпитализировали водителя автобуса, сбившего людей на остановке

Водитель служебного автобуса, который сбил рабочих на территории предприятия в закрытом городе Лесной (Свердловская область), находится в больнице. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление СКР 10 июня сообщает «Интерфакс».



«Водитель — живой, доставлен в больницу», — уточнил собеседник агентства.



Напомним, ДТП в ЗАТО Лесной произошло рано утром 10 июня. По предварительным данным, водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» протаранил остановку, на которой в этот момент находились люди, из-за неисправных тормозов. Ранее сообщалось о шести погибших и порядка 15 пострадавших, за которыми вылетели вертолёты.

