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В Свердловской области госпитализировали водителя автобуса, сбившего людей на остановке

Протаранивший остановку водитель жив и находится в больнице

Водитель служебного автобуса, который сбил рабочих на территории предприятия в закрытом городе Лесной (Свердловская область), находится в больнице. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление СКР 10 июня сообщает «Интерфакс».

«Водитель — живой, доставлен в больницу», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, ДТП в ЗАТО Лесной произошло рано утром 10 июня. По предварительным данным, водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» протаранил остановку, на которой в этот момент находились люди, из-за неисправных тормозов. Ранее сообщалось о шести погибших и порядка 15 пострадавших, за которыми вылетели вертолёты.

Позднее в местной ГИБДД уточнили, что госпитализировано пятеро пострадавших, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что шестеро погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной были работниками комбината ФГУП «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

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