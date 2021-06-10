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Шестеро погибших в ДТП с автобусом на Урале были сотрудниками предприятия «Росатома»

При наезде на остановку служебного автобуса на Урале погибли сотрудники ФГУП «Электрохимприбор»

Шестеро погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината ФГУП «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»). Об этом утром 10 июня со ссылкой на официального представителя предприятия сообщает РИА Новости.

По уточнённым данным региональной ГИБДД, в результате аварии со служебным автобусом в Свердловской области также ещё пять человек получили травмы. Все они, как и погибшие, были пешеходами и шли на работу на местное предприятие. Двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, ДТП в ЗАТО Лесной произошло рано утром 10 июня. По предварительным данным, водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» протаранил остановку, на которой в этот момент находились люди, из-за неисправных тормозов. Ранее сообщалось о шести погибших и порядка 15 пострадавших, за которыми вылетели вертолёты.

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Комментарии (1)

O-o!
пазики как раз показывают уровень нашего росатома
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