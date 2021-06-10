Шестеро погибших в ДТП с автобусом на Урале были сотрудниками предприятия «Росатома»

Шестеро погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината ФГУП «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»). Об этом утром 10 июня со ссылкой на официального представителя предприятия сообщает РИА Новости.



По уточнённым данным региональной ГИБДД, в результате аварии со служебным автобусом в Свердловской области также ещё пять человек получили травмы. Все они, как и погибшие, были пешеходами и шли на работу на местное предприятие. Двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

