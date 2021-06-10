Шестеро погибли и до 15 человек пострадали в ДТП со служебным автобусом на Урале

Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительной информации, около 07.20 утра 10 июня водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Предварительно шестеро погибли, ещё пятеро пострадавших с различными травмами находятся в больнице. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов, уточнили в надзорном ведомстве.



В настоящий момент прокуратура выясняет, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет уточняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы.

