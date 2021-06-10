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Шестеро погибли и до 15 человек пострадали в ДТП со служебным автобусом на Урале

В Свердловской области автобус протаранил остановку, погибли 6 человек

Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительной информации, около 07.20 утра 10 июня водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Предварительно шестеро погибли, ещё пятеро пострадавших с различными травмами находятся в больнице. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов, уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящий момент прокуратура выясняет, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет уточняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области сообщал, что в результате аварии в городе Лесной погибли шесть человек и порядка 15 получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливает полиция.

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