Стали известны подробности госпитализации пострадавших в аварии с автобусом в Свердловской области

Пострадавшие в ДТП со служебным автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будут распределены по областным больницам, за ними уже вылетели вертолеты Центра медицины катастроф. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона утром 10 июня сообщает РИА Новости.



Евгений Куйвашев поручил минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесной. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф, — уточняется в сообщении.

