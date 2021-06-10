Стали известны подробности госпитализации пострадавших в аварии с автобусом в Свердловской области

Пострадавшие в ДТП со служебным автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будут распределены по областным больницам, за ними уже вылетели вертолеты Центра медицины катастроф. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона утром 10 июня сообщает РИА Новости.
Евгений Куйвашев поручил минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесной. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф, — уточняется в сообщении.
Также оперативно включиться в работу поручено региональному министерству общественной безопасности, минтранс Свердловской области при необходимости тоже будет задействован при установлении ведомствами причин ДТП.
Ранее «Фонтанка» писала, что рано утром 10 июня в закрытом городе Лесной Свердловской области водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» протаранил остановку, на которой в этот момент находились люди. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В результате ДТП погибли шестеро, ещё порядка 15 человек пострадали.