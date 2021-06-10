Студента-медика из Мексики на электросамокате сбили в Петербурге. Он так хотел в Мариинский театр, что отказался от скорой

Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел накануне в 18:55 у дома 12 по Измайловскому проспекту. По предварительной информации, 32-летний гражданин Мексики, который учится в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, переезжал по нерегулируемому пешеходному переходу в указанном месте. В этот момент на него наехал автомобиль «Форд Фиеста», который поворачивал с 6-й Красноармейской улицы.

Водитель иномарки после ДТП вышел из машины и спросил иностранца о состоянии. Услышав, что всё в порядке, он уехал.



Объясняться с ГИБДД, которую на место вызвали очевидцы, пришлось иностранцу. Он рассказала, что приехал из столицы, чтобы сходить в Мариинский театр. Уверял, что чувствует себя нормально, и отказывался от скорой.



Проводится проверка.



Отметим, что со вчерашнего дня поездки на электросамокатах в Петербурге почти невозможны. Сервисы проката этого вида транспорта приостановили свою работу и убрали почти все самокаты с мест стоянок. Оставшиеся забрал СК в рамках расследования уголовного дела об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К вечеру Смольный договорился с кикшеринговыми компаниями об условиях их работы в Петербурге во время Евро-2020.

