ГИБДД выступила за снижение скорости в городах до 30 км/ч

Российская Госавтоинспекция поддерживает идею снизить скорость на улицах населённых пунктов, в том числе городов с 60 до 30 км/ч. Но каждую улицу надо рассматривать отдельно и обосновывать решение, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.



«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — цитирует 9 июня ТАСС Митрошина.

