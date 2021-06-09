ГИБДД выступила за снижение скорости в городах до 30 км/ч

Российская Госавтоинспекция поддерживает идею снизить скорость на улицах населённых пунктов, в том числе городов с 60 до 30 км/ч. Но каждую улицу надо рассматривать отдельно и обосновывать решение, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — цитирует 9 июня ТАСС Митрошина.
Он подчеркнул, что полномочия по снижению скорости находятся в компетенции органов исполнительной власти, ГИБДД же занимается контролем. «Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», — заключил Митрошин.
Инициатива о введении ограничений до 30 км/ч обсуждалась в мае на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. Московская ГИБДД уже поддержала её.
В Петербурге тем временем, напомним, принято решение о значительном ограничении скорости электросамокатов. Это касается двух центральных районов города.