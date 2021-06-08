В Петербурге в 2022 году отрезок набережной реки Карповки от Барочного до Карповского моста преобразится в общественное пространство. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Петроградского района.



Благоустройство предполагает установку трех декинговых площадок. На первой разместится амфитеатр со ступеньками, которые спускаются к воде, остальные — с шезлонгами и гамаками. Прогулочную зону от дороги отделит полоса кустарников. Жители высказывали пожелание разбить луговой газон с многолетними травами, который позволял бы устраивать пикники.

