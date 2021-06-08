В Петербурге в 2022 году отрезок набережной реки Карповки от Барочного до Карповского моста преобразится в общественное пространство. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Петроградского района.
Благоустройство предполагает установку трех декинговых площадок. На первой разместится амфитеатр со ступеньками, которые спускаются к воде, остальные — с шезлонгами и гамаками. Прогулочную зону от дороги отделит полоса кустарников. Жители высказывали пожелание разбить луговой газон с многолетними травами, который позволял бы устраивать пикники.
Участок на набережной Карповки выбрали для благоустройства по итогам голосования, локация набрала
О том, за какие зоны могли голосовать петербуржцы, ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В число победителей вошли шесть районов.
Напомним, что к осени 2021 года в другой локации набережной Карповки — на пересечении с проспектом Медиков — появится общественное пространство, там будет благоустроен сквер у дома