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Набережную Карповки в Петербурге благоустроят для пикников в 2022 году

В Петербурге в 2022 году отрезок набережной реки Карповки от Барочного до Карповского моста преобразится в общественное пространство. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Петроградского района.

Благоустройство предполагает установку трех декинговых площадок. На первой разместится амфитеатр со ступеньками, которые спускаются к воде, остальные — с шезлонгами и гамаками. Прогулочную зону от дороги отделит полоса кустарников. Жители высказывали пожелание разбить луговой газон с многолетними травами, который позволял бы устраивать пикники.

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Участок на набережной Карповки выбрали для благоустройства по итогам голосования, локация набрала 2 535 голосов, опрос проводился с 26 апреля по 30 мая.

О том, за какие зоны могли голосовать петербуржцы, ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В число победителей вошли шесть районов.

Напомним, что к осени 2021 года в другой локации набережной Карповки — на пересечении с проспектом Медиков — появится общественное пространство, там будет благоустроен сквер у дома № 3 по проспекту Медиков. Посмотреть, как преобразится место, можно здесь.

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Комментарии (8)

Pupin
Хорошо, когда правительство делает что-то для людей. Я бы ещё хотел, чтобы устанавливали столы для настольного тенниса, можно с доской вместо сетки. Стоит это дешево, а то приходишь в государственный парк, а там за это дело платить надо. Ладно взрослым, но для детей это должно быть бесплатно.
виктор эммануил
5 июня на этой набережной ловил рыбку для котика.Мимо проходил буксир.Все мое внимание было сосредоточено на нем.Поэтому бесшумно приближающуюся баржу заметил в последний момент.Она со всей дури врезалась в берег,рядом с местом где я стоял.Вырвала гранитный блок,который оказался на моей ноге.Мне повезло,что я не упал в воду.В этом случае баржа размазала бы меня,как воробья по стенке.Блок упал в воду.Хорошо,что ,травмпункт рядом,диагостировали перелом.Больничный минимум на месяц.Пишу сей коммент потому,что сейчас жаркие дни,на набережной полно народа,многие с детьми.Люди будьте осторожны.
Komarinsk2019
Такая хорошая идея, что даже не верится, что не будет никакого подвоха :)
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