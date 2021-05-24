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К осени на набережной Карповки появится новое общественное пространство

В сентябре этого года в Петербурге на пересечении проспекта Медиков и набережной Карповки появится новое общественное пространство. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба администрации петроградского района.

Речь идет о сквере, который расположен у домов № 3 по проспекту Медиков и № 11 по набережной реки Карповка. Сейчас территория представляет собой неухоженное пространство, частично заставленное автомобилями, и периодически выполнявшая функцию «прихожей» для соседнего клуба во время крупных концертов.

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В рамках проекта планируется обустроить места для отдыха, облагородить вымощенную плиткой дорожку, установить разноцветное освещение и трехъярусное озеленение.

Сейчас чиновники решают вопрос с изгнанием стихийной парковки, работы по благоустройству должны начаться в июне текущего года. Также на 2021 год запланировал второй этап благоустройства пространства скейт-площадки под мостом Бетанкура.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

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