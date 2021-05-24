В сентябре этого года в Петербурге на пересечении проспекта Медиков и набережной Карповки появится новое общественное пространство. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба администрации петроградского района.



Речь идет о сквере, который расположен у домов № 3 по проспекту Медиков и № 11 по набережной реки Карповка. Сейчас территория представляет собой неухоженное пространство, частично заставленное автомобилями, и периодически выполнявшая функцию «прихожей» для соседнего клуба во время крупных концертов.