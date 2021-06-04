В Смольном назвали шесть победителей конкурса на благоустройство 22 городских зеленых зон. Их превращение в комфортные общественные пространства начнется в 2022 году.
Как сообщили 4 июня в пресс-службе Смольного, активнее всего в голосовании участвовали жители Невского, Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов. В результате они привели к благоустройству Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережную реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.
Чиновники отмечают, что срок окончания работ зависит «от сложности и ёмкости объектов». Следующий этап их преображения — обсуждения с жителями концепций и дизайн-проектов.
Конкурс проводился с 26 апреля по 30 мая. Горожане могли проголосовать за одну из 22 территорий. «Фонтанка» обошла их все и написала подробнее о каждой. Петербург планирует за счет городского бюджета до 2030 года благоустроить их все.
Так, в 2023 году планируется начать благоустройство Кондратьевского сада, бульваров на улице Циолковского и 19-й линии. В 2024 году это ждет Полюстровский и Любашинский сады, парки Дальняя рогатка и Ржевский коридор, скверы на проспектах Ветеранов, Маршала Жукова и на Южной улице. В 2026-м начнутся работы в Калужском сквере и сквере на Санкт-Петербургском шоссе, в 2027-м — в Вяземском саду и сквере Подводников. На 2028 год отложили Паровозный сквер и сквер на пересечении улиц Большой Пушкарской и Воскова.