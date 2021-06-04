В Смольном назвали шесть победителей конкурса на благоустройство 22 городских зеленых зон. Их превращение в комфортные общественные пространства начнется в 2022 году.



Как сообщили 4 июня в пресс-службе Смольного, активнее всего в голосовании участвовали жители Невского, Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов. В результате они привели к благоустройству Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережную реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.

