Опасный манёвр в исполнении резкого водителя «Жигули» снял видеорегистратор, установленный в салоне кареты скорой помощи в Петербурге. Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Судя по дате, указанной в ролике, инцидент на дороге произошёл вечером 7 июня на Обводном канале. Двигаясь в попутном с каретой скорой помощи направлении, водитель «Жигулей» резко перестроился из крайней правой полосы в крайнюю левую и ушел на поворот, чем создал аварийную ситуацию.