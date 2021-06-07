Опасный манёвр в исполнении резкого водителя «Жигули» снял видеорегистратор, установленный в салоне кареты скорой помощи в Петербурге. Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Судя по дате, указанной в ролике, инцидент на дороге произошёл вечером 7 июня на Обводном канале. Двигаясь в попутном с каретой скорой помощи направлении, водитель «Жигулей» резко перестроился из крайней правой полосы в крайнюю левую и ушел на поворот, чем создал аварийную ситуацию.
Водителю скорой пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.
В комментарии к видео также говорится, что машина медиков двигалась по проезжей части с включёнными проблесковыми маячками.
В начале этого года «Фонтанка» писала о дерзком водителе «Сузуки», который намеренно не пропускал карету скорой помощи, спешащую на вызов. После своего задержания автомобилист заявил, что торопился на работу, признав, что в тот момент «что-то не так пошло». Позже в суде он сказал, что просто не понял манёвров водителя скорой. Его временно лишили права на управление транспортным средством.