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Резкий водитель «Жигулей» подрезал карету скорой помощи в Петербурге. Опасный манёвр попал на видео

Опасный манёвр в исполнении резкого водителя «Жигули» снял видеорегистратор, установленный в салоне кареты скорой помощи в Петербурге. Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Судя по дате, указанной в ролике, инцидент на дороге произошёл вечером 7 июня на Обводном канале. Двигаясь в попутном с каретой скорой помощи направлении, водитель «Жигулей» резко перестроился из крайней правой полосы в крайнюю левую и ушел на поворот, чем создал аварийную ситуацию.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Водителю скорой пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.

В комментарии к видео также говорится, что машина медиков двигалась по проезжей части с включёнными проблесковыми маячками.

В начале этого года «Фонтанка» писала о дерзком водителе «Сузуки», который намеренно не пропускал карету скорой помощи, спешащую на вызов. После своего задержания автомобилист заявил, что торопился на работу, признав, что в тот момент «что-то не так пошло». Позже в суде он сказал, что просто не понял манёвров водителя скорой. Его временно лишили права на управление транспортным средством.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Полиция работать будет? Я, как налогоплательщик, жду ответа.
Antuan Rokanten
А ведерку скорую было пропустить не судьба? А вообще заранее перестраиваться надо.
_Igor_
ТАЗ.
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