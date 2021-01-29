FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
28
Печать

«Что-то пошло не так». Водитель «Сузуки» объяснил, почему мешал карете скорой в Петербурге

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция нашла героя ролика, на котором машина скорой помощи безуспешно пытается объехать дерзкий «Сузуки». Медики торопились к пациенту, водитель легкового автомобиля говорит, что тоже спешил.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 января, 32-летний Алексей, который ездит на белом «Сузуки», найден и привлечён к административной ответственности. Ему вручили протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ — непредоставление преимущества в движении автомобилю со спецсигналами.

Алексей занимает должность ведущего инженера в теплоэнергетической компании, именно туда и торопился ранним утром 27 января. По крайней мере, именно так он объяснил полицейским свою манеру вождения.

«Торопился, ехал на работу. Я хотел уступить, пытался, — говорит он под камеру и уже менее разборчиво признаёт: — Но что-то не так пошло».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Манёвры белого «Сузуки» на проспекте Энгельса, который сначала выехал перед машиной скорой помощи, а потом вилял по дороге так, словно намеренно не давая медикам себя объехать, попали на видео. Камера сняла и то, как «Сузуки» догоняет карету скорой, которой удалось обойти автохама по трамвайным путям, и резко тормозит перед ней.

Санкции статьи 12.17 КоАП РФ предполагают наказание как в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей, так и лишение водительских прав на срок до года.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

stavrosmarauder
Менты опять юлят? Не уступил он в первыц раз, потом догнал, обогнал и нажал на тормоза юез видимых причин, что подразумевается в статье опасное вождение. Т.е умысел был. Умысел!!
SanNik
Лишение прав пожизненно.
Человек устроил из автодороги игры опасные для жизни окружающих - представляет реальную угрозу для общества - видно много свободного времени и мало мозгов.
Однако главный вопрос - как человек с таким убогим мышлением стал главным инженером? Это ответственная должность, которая подразумевает наличие высокого интеллекта и культуры. Надо бы проверить эту конторку на профпригодность - если там такие главные инженеры, то остальные сотрудники какие убогие?
kagemusha
Перепись обиженных. Все он уступал. Врачам хероям стоит поумерить свой пыл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний