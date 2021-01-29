Полиция нашла героя ролика, на котором машина скорой помощи безуспешно пытается объехать дерзкий «Сузуки». Медики торопились к пациенту, водитель легкового автомобиля говорит, что тоже спешил.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 января, 32-летний Алексей, который ездит на белом «Сузуки», найден и привлечён к административной ответственности. Ему вручили протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ — непредоставление преимущества в движении автомобилю со спецсигналами.
Алексей занимает должность ведущего инженера в теплоэнергетической компании, именно туда и торопился ранним утром 27 января. По крайней мере, именно так он объяснил полицейским свою манеру вождения.
«Торопился, ехал на работу. Я хотел уступить, пытался, — говорит он под камеру и уже менее разборчиво признаёт: — Но что-то не так пошло».
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Манёвры белого «Сузуки» на проспекте Энгельса, который сначала выехал перед машиной скорой помощи, а потом вилял по дороге так, словно намеренно не давая медикам себя объехать, попали на видео. Камера сняла и то, как «Сузуки» догоняет карету скорой, которой удалось обойти автохама по трамвайным путям, и резко тормозит перед ней.
Санкции статьи 12.17 КоАП РФ предполагают наказание как в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей, так и лишение водительских прав на срок до года.