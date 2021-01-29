Полиция нашла героя ролика, на котором машина скорой помощи безуспешно пытается объехать дерзкий «Сузуки». Медики торопились к пациенту, водитель легкового автомобиля говорит, что тоже спешил.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 января, 32-летний Алексей, который ездит на белом «Сузуки», найден и привлечён к административной ответственности. Ему вручили протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ — непредоставление преимущества в движении автомобилю со спецсигналами.



Алексей занимает должность ведущего инженера в теплоэнергетической компании, именно туда и торопился ранним утром 27 января. По крайней мере, именно так он объяснил полицейским свою манеру вождения.

