Суд в Петербурге лишил прав наглеца на «Сузуки», который не давал проехать машине скорой помощи

Мировой судья судебного участка № 25 Выборгского района на три месяца лишил права управления транспортным средством Алексея Данилова. 11 марта он признан виновным в непредоставлении преимущества машине с включенными мигалкой и спецсигналом.



Мужчина вину признал, но пояснил, что не пропустил скорую, так как не понял маневров водителя.



«Непонимание» случилось около 8:00 утра 27 января. Манёвры белого «Сузуки» на проспекте Энгельса, который сначала выехал перед машиной скорой помощи, а потом вилял по дороге так, словно намеренно не давая медикам себя объехать, попали на видео. Камера сняла и то, как «Сузуки» догоняет карету скорой, которой удалось обойти автохама по трамвайным путям, и резко тормозит перед ней.

