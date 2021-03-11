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Суд в Петербурге лишил прав наглеца на «Сузуки», который не давал проехать машине скорой помощи

Мировой судья судебного участка № 25 Выборгского района на три месяца лишил права управления транспортным средством Алексея Данилова. 11 марта он признан виновным в непредоставлении преимущества машине с включенными мигалкой и спецсигналом.

Мужчина вину признал, но пояснил, что не пропустил скорую, так как не понял маневров водителя.

«Непонимание» случилось около 8:00 утра 27 января. Манёвры белого «Сузуки» на проспекте Энгельса, который сначала выехал перед машиной скорой помощи, а потом вилял по дороге так, словно намеренно не давая медикам себя объехать, попали на видео. Камера сняла и то, как «Сузуки» догоняет карету скорой, которой удалось обойти автохама по трамвайным путям, и резко тормозит перед ней.

Мужчину тогда быстро нашли. На камеру он рассказал, что тем утром хотел уступить, но «что-то пошло не так».

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Комментарии (11)

Мужской Взгляд
Автомобиль обратить в доход государства, лишить прав пожизненно и отправить засранца на пару лет в сибирские лагеря - вот такие должны быть наказания за автохамство!
Asus
Этому мудаку надо было 500тыс. штрафа и на 3 года отобрать права.
265055802
Не понимаю, почему только прав лишили. Таким насрать, они без прав катаются. Надо было ещё и штрафануть говнюка.
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