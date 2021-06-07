Страна ЕС разрешит въезд привившимся «Спутником V»

Власти Словакии планируют разрешить въезд на территорию республики иностранцам, привившимся от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое радио.
МИД республики в Центральной Европе рекомендует признавать справки о вакцинации российским препаратом, несмотря на то, что в ЕС «Спутник V» пока не получил регистрацию.
Правила въезда в страну сегодня, 7 июня, поменяла и Испания, однако о туристах, привитых «Спутником V», в заявлении ничего не сказано. При этом на Пиренейский полуостров пустят вакцинированных китайскими Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
Покупка «Спутника V», не зарегистрированного в Евросоюзе, вызвала правительственный кризис в Словакии, в результате которого лидер крупнейшей партии действующей правительственной коалиции Игор Матович, инициировавший приобретение вакцины, переместился с поста главы кабмина в кресло вице-премьера.
11 августа 2020 года Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca.