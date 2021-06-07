Страна ЕС разрешит въезд привившимся «Спутником V»

Власти Словакии планируют разрешить въезд на территорию республики иностранцам, привившимся от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое радио.



МИД республики в Центральной Европе рекомендует признавать справки о вакцинации российским препаратом, несмотря на то, что в ЕС «Спутник V» пока не получил регистрацию.

Правила въезда в страну сегодня, 7 июня, поменяла и Испания, однако о туристах, привитых «Спутником V», в заявлении ничего не сказано. При этом на Пиренейский полуостров пустят вакцинированных китайскими Sinopharm и Sinovac-Coronavac.