Пенсионерка попала в больницу с переломом позвоночника после встречи с самокатом на севере Петербурга

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня, информацию о пострадавшей полиции передали из 3-й горбольницы. 74-летнюю жительницу Выборгского района города в пятницу днём доставили с позвоночно-спинномозговой травмой и переломом позвоночника. Медики оценили состояние пациентки как среднетяжёлое.



По словам женщины, травмы она получила на проспекте Просвещения, 86, где в два часа дня на тротуаре её сбил самокат.

Кикшерингом в Петербурге интересуется Следственный комитет. 3 июня следователи провели обыски в компаниях после того, как за день до этого от самокатов пострадали трое детей. В пятницу информация об обысках в пяти сервисах аренды исчезла с сайта СК.