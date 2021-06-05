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Пенсионерка попала в больницу с переломом позвоночника после встречи с самокатом на севере Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых получила травмы пожилая жительница Петербурга. Она винит в своём состоянии резвого самокатчика.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня, информацию о пострадавшей полиции передали из 3-й горбольницы. 74-летнюю жительницу Выборгского района города в пятницу днём доставили с позвоночно-спинномозговой травмой и переломом позвоночника. Медики оценили состояние пациентки как среднетяжёлое.

По словам женщины, травмы она получила на проспекте Просвещения, 86, где в два часа дня на тротуаре её сбил самокат.

Кикшерингом в Петербурге интересуется Следственный комитет. 3 июня следователи провели обыски в компаниях после того, как за день до этого от самокатов пострадали трое детей. В пятницу информация об обысках в пяти сервисах аренды исчезла с сайта СК.

«Фонтанка» рассказывала, как до всего этого докатилась Северная столица.

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество подобной техники возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Решением этой проблемы занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят представители сервисов аренды. Последние договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории города до 15 км/ч.

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Комментарии (24)

260850381
Вы у них тарифы посмотрите - 50 рублей сразу и например 5 рублей МИНУТА. Есттественно это СТИМУЛИРУЕТ людей ехать очень быстро
hal9000
Самокат нельзя выгонять на трассу...так как основной потребитель это дети...а они пдд незнают...их там машины будут сбивать..ограничивать скорость тоже теряется смысл вообще им пользоваться если он едет со скоростью пешехода...единственный выход расчерчивать зоны для самокатов ..но что то у меня предчувствие что постепенно спрос падает..и это все нерентабельно...в следующем году вообзе будут в убыток работать
Peshekhod
Из каждого утюга заботливые власти предупреждают, что по тротуарам ездят злые безбашенные электросамокатисты и систематически давят пешеходов. Пешеход согласно ПДД обязан убедиться в безопасности своего пребывания на дороге. Ну и что? Убеждаются?
Пешеход! Зри в оба, не подкрадывается ли к тебе самокатист
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