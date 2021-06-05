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Фигуранты дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, отправлены в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Илькину Исмаилову и Руслану Курбанову, которые, как полагает следствие, оказали сопротивление полиции и чей друг умер в результате случайного выстрела полицейского при задержании.

Как сообщает 5 июня NGS, прокурор просил отправить их под арест, суд ходатайство удовлетворил. Обвиняемые в применении насилия и оскорблении представителя власти (ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ) останутся под стражей до 4 августа.

Погоня за нарушителем ПДД, закончившаяся случайной смертью, произошла в посёлке Мошково Новосибирской области 28 мая.

Накануне следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову 19-летнему нарушителю. Молодой человек пытался отбить у сотрудников правоохранительных органов своего товарища, с которым он ехал в машине, позже остановленной сотрудниками ДПС. Второй снимал происходящее на видео. Потерпевший скончался, а его друзья стали фигурантами уголовного дела. «Фонтанка» публиковала видео инцидента.

Изначально в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. После того, как потерпевший скончался в больнице, дело было переквалифицировано по более тяжкой статье.

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Комментарии (4)

Dadaland
Можно уверенно сказать, что все - от полицейских до СК проявили нужную принципиальность, не пошли на поводу у модной и сиюминутной точки зрения многих обывателей и решение суда тому свидетельство. Если бы видео закончилось "победой" нарушителей - весь интернет был бы этими же обывателями закидан издевательским "зассали".
Norge
Диаспора там уже в атаку ходит - жена полицейского обратилась к президенту и в ФСБ за защитой, а полиция не видит этой угрозы.
Савва Морозов
Непонятно, конечно, как у полицейского патрон в патроннике оказался и снят с предохранителя, но бегство этой компании и сопротивление - факт. Диаспору следует осадить.
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