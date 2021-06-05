Фигуранты дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, отправлены в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Илькину Исмаилову и Руслану Курбанову, которые, как полагает следствие, оказали сопротивление полиции и чей друг умер в результате случайного выстрела полицейского при задержании.
Как сообщает 5 июня NGS, прокурор просил отправить их под арест, суд ходатайство удовлетворил. Обвиняемые в применении насилия и оскорблении представителя власти (
Погоня за нарушителем ПДД, закончившаяся случайной смертью, произошла в посёлке Мошково Новосибирской области 28 мая.
Накануне следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову 19-летнему нарушителю. Молодой человек пытался отбить у сотрудников правоохранительных органов своего товарища, с которым он ехал в машине, позже остановленной сотрудниками ДПС. Второй снимал происходящее на видео. Потерпевший скончался, а его друзья стали фигурантами уголовного дела. «Фонтанка» публиковала видео инцидента.