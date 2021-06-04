Полицейского, застрелившего нарушителя при задержании, отпустили из СИЗО

Следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю в Новосибирской области.



Как сообщает вечером 4 июня ТАСС, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко, следователь изменил меру пресечения в отношении сотрудника ДПС, избрав в отношении него меру в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.



«Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали. Изначально в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. После того, как потерпевший скончался в больнице, дело было переквалифицировано по более тяжкой статье.

