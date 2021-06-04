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Полицейского, застрелившего нарушителя при задержании, отпустили из СИЗО

Застреливший нарушителя в Новосибирской области сотрудник ДПС отпущен под подписку о невыезде

Следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю в Новосибирской области.

Как сообщает вечером 4 июня ТАСС, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко, следователь изменил меру пресечения в отношении сотрудника ДПС, избрав в отношении него меру в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

«Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали. Изначально в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. После того, как потерпевший скончался в больнице, дело было переквалифицировано по более тяжкой статье.

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Комментарии (14)

Remington870
Лично мне, как владельцу легального огнестрела, очень не нравится вся эта истерика.
Cвифт
.... а как там дела у потерявшей берега диаспоры ? .... кто хозяин вообще в Новосибирске ?
260551481
А кем было определена случайность?!
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