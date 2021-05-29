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«Ты в него шмальнул! Вот и камера». В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании выстрелил молодому мужчине в голову

Пулевым ранением в голову закончилось задержание 19-летнего мужчины, сопротивлявшегося сотруднику ДПС в Новосибирской области.

Как сообщили 29 мая в региональном СК, инцидент, по которому возбуждено дело о превышении должностных полномочий, произошёл в Мошковском районе 28 мая.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, всё началось около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудника ДПС, водитель «Тойоты» ускорился, направляясь в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, которое вскоре закончилось у придорожной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Полицейские пытались затолкать в служебный автомобиль водителя для установления личности. На помощь знакомому бросился 19-летний мужчина, попытавшийся отбить товарища. «Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие»: ударами рук и ноги 38-летний инспектор ДПС попытался отогнать его от машины, после чего достал табельный пистолет и взвёл курок. В момент задержания, «направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», описывает произошедшее СК.

На видео голос за кадром в шоке кричит: «Ты в него шмальнул! Вот и камера. Ты его потушил!»

Пострадавшего госпитализировали, других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции, сообщает NGS со ссылкой на МВД.

Уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, уточнили в СК.

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Комментарии (22)

radon
А почему пистолет после единственного выстрела на затворной задвижке? Там один патрон всего был?
fortun
Подстреленный и заступник из братских республик?Они повсюду.
читатель№1
надеюсь на поддержку руководства УГИБДД инспектору, и лояльность СК в общем деле - борьбе с обнаглевшими преступниками и хамами. В отношении оператора - 319 УК РФ. В отношении подстреленного - 318.
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