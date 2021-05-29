По данным ГУ МВД по Новосибирской области, всё началось около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудника ДПС, водитель «Тойоты» ускорился, направляясь в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, которое вскоре закончилось у придорожной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Как сообщили 29 мая в региональном СК, инцидент, по которому возбуждено дело о превышении должностных полномочий, произошёл в Мошковском районе 28 мая.

Полицейские пытались затолкать в служебный автомобиль водителя для установления личности. На помощь знакомому бросился 19-летний мужчина, попытавшийся отбить товарища. «Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие»: ударами рук и ноги 38-летний инспектор ДПС попытался отогнать его от машины, после чего достал табельный пистолет и взвёл курок. В момент задержания, «направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», описывает произошедшее СК.

На видео голос за кадром в шоке кричит: «Ты в него шмальнул! Вот и камера. Ты его потушил!»