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Пострадавший от выстрела полицейского под Новосибирском скончался. Сотрудника ДПС будут судить

В Минздраве Новосибирской области сообщили о смерти пострадавшего при задержании

Молодой человек, пострадавший при задержании от случайного выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области, скончался в больнице. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. О смерти пострадавшего со ссылкой на региональный Минздрав 30 мая сообщает РИА Новости.

«Мужчина умер», — проинформировала представитель ведомства.

Ранее «Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий». Позднее в СМИ появились сообщения о смерти пострадавшего. В СКР это опровергли.

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Комментарии (8)

мухомор
Двое азербайджанцев кидались на сотрудника ДПС и в пылу борьбы один отхватил пулю. Теперь ДПСника закроют.
А теперь вспоминаем как пьяный опер в отделе полиции в Петербурге вставил осведомителю пистолет в рот и хладнокровно застрелил. Как оказалось нечаянно. Не хотел. Получил менее 2 лет колонии, а с учётом отбытого СИЗО вышел сразу после суда. Семье погибшего, по суду опять же, выплатил огромную сумму - 150 тысяч рублей.
Но сейчас всё будет не так. Потому что погибший в Петербурге не родился в Баку.
spb7771250
Считаю, что в данном случае его нельзя судить слишком строго, так как они задерживали вроде бы тех, кто по встречке гнал.
constn
Вчера на светофоре остановился рядом с машиной ДПС. У водителя было очень странное лицо, прямо про войну. С такими лицами хороших дел не сделать. У меня, конечно, тоже то еще лицо, но у меня и оружия нет...
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