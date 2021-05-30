Пострадавший от выстрела полицейского под Новосибирском скончался. Сотрудника ДПС будут судить

Молодой человек, пострадавший при задержании от случайного выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области, скончался в больнице. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. О смерти пострадавшего со ссылкой на региональный Минздрав 30 мая сообщает РИА Новости.



«Мужчина умер», — проинформировала представитель ведомства.



Ранее «Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий». Позднее в СМИ появились сообщения о смерти пострадавшего. В СКР это опровергли.