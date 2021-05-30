FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

СК опроверг смерть пострадавшего при задержании под Новосибирском. Ранее сообщалось, что мужчина погиб после выстрела сотрудника ДПС

Пострадавший при задержании в Новосибирской области находится в тяжёлом состоянии в реанимации

В Следственном комитете РФ опровергли смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом со ссылкой на региональное управление ведомства 30 мая сообщает ТАСС.

Ранее источник агентства в экстренных службах дал информацию, что пострадавший умер в больнице. «Пострадавший жив, находится в тяжёлом состоянии в реанимации», — уточнили в СКР.

«Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
А всё-таки подробнее можно рассказать о произошедшем, или не рассказывать, пока следствие идёт? Сколько человек было в преследуемой машине, подчинились ли они требованиям остановиться? Была ли возможность утраты служебного оружия, если бы не стрелял? Установлены ли все участники произошедшего?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний