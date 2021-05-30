СК опроверг смерть пострадавшего при задержании под Новосибирском. Ранее сообщалось, что мужчина погиб после выстрела сотрудника ДПС

В Следственном комитете РФ опровергли смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом со ссылкой на региональное управление ведомства 30 мая сообщает ТАСС.



Ранее источник агентства в экстренных службах дал информацию, что пострадавший умер в больнице. «Пострадавший жив, находится в тяжёлом состоянии в реанимации», — уточнили в СКР.



«Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

