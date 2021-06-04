Заключенных уже привлекают на стройки. Хуснуллин сравнил это с «Операцией Ы»

Курирующий строительную отрасль вице-премьер на ПМЭФ прокомментировал идею привлекать заключенных на работу.



«Я эту тему обсуждал с ФСИНом. Я считаю, что это имеет право на жизнь. Если заключенные захотят, конечно», — цитирует 4 июня заявление Марата Хуснуллина РБК.

По его словам, эксперимент по привлечению осужденных для работы на стройках уже начался в столице и Подмосковье. Чиновник допустил, что подобная практика может применяться и на полигоне Восточный. «В той зоне много исторически сконцентрировано мест заключения. Поэтому чем людям там в лагерях сидеть, пусть работают», — отметил вице-премьер.