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Заключенных уже привлекают на стройки. Хуснуллин сравнил это с «Операцией Ы»

Заключенных в России стали привлекать на работу на стройках в Москве и Подмосковье

Курирующий строительную отрасль вице-премьер на ПМЭФ прокомментировал идею привлекать заключенных на работу.

«Я эту тему обсуждал с ФСИНом. Я считаю, что это имеет право на жизнь. Если заключенные захотят, конечно», — цитирует 4 июня заявление Марата Хуснуллина РБК.

По его словам, эксперимент по привлечению осужденных для работы на стройках уже начался в столице и Подмосковье. Чиновник допустил, что подобная практика может применяться и на полигоне Восточный. «В той зоне много исторически сконцентрировано мест заключения. Поэтому чем людям там в лагерях сидеть, пусть работают», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что такая практика не является чем-то новым. «Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это «Операция Ы», — заявил Хуснуллин.

20 мая во ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов осужденными. Глава Минюста поддержал идею. 71 % россиян также поддержали инициативу.

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Комментарии (7)

f0ntan
Дома химиков - обычные жилые дома, обнесенные железным забором. Потом заборы вообще были ликвидированы. Из "кучи" охранников - охранники только на входе. Это не тюрьма, где охранники ходят по всем этажам. Химикам разрешено выходить на улицу. Они могут работать на предприятитях наравне со всеми остальными. Точнее, обязаны отработать, если с ними заключен такой контракт. Химики, в отличие от заключенных, имеют право пользоваться мобильным телефоном, интернтом, смотреть тв
260602101
А сколько понадобится новых рабочих мест для охранников! Так и обещание Президента о создании новых 20 миллионов рабочих мест сбудется! СКАЗАЛ - и СДЕЛАЛ
f0ntan
Это похоже не на "Операцию Ы", а на возрождение советских химиков которые никакого отношения к химии не имели, а являлись заключенными, которых направляли на стройки и принудительные работы. В СССР тоже не хватало рабочих. И вместо них использовали труд химиков. Теперь гастарбайтеров снова заменяют химиками
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