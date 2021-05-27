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ФСИН заявила, что зарплаты осуждённых доходят до 224 тысяч рублей. И объяснила, как это вышло

Заработная плата осуждённых на принудительных работах в ряде случаев превышает среднюю зарплату в регионе и может достигать 224 тысяч рублей, но завидовать, как убеждают, нечему.

Как сообщает ФСИН 27 мая, 224 тысячи в месяц работник получил вместе со сверхурочными и премиями. Своё наказание он отбывает, трудясь на одном из предприятий Белгородской области со средней зарплатой в 140 тысяч рублей.

«Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», — приводит уточнение службы РИА Новости.

Ранее начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина заявила «Известиям», что в среднем осуждённые к принудительным работам, отбывающие наказание на объектах организаций, получают около 20 тысяч рублей в месяц, а в ряде субъектов их зарплаты выше средних по региону. «Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — отметили в службе исполнения наказаний.

Осуждённые к принудительным работам обязаны отработать срок наказания, при этом работу им назначают, а суд определяет, какой процент зарплаты будет уходить государству.

Отбывающие наказание в колониях получают в разы скромнее. На прошлой неделе директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить заключёнными трудовых мигрантов и заверил, что «это будет не ГУЛАГ». В Петербурге бизнес встретил идею со скепсисом, напомнив, что подобные попытки уже были.

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Комментарии (8)

Maiok
Врать - не мешки ворочать! Больше чем их надсмоторщики.... не может быть.
Dimitry Antonov
Уважаемая ФСИН!
Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться для трудоустройства на такую зарплату?
263836471
Это что - подсказка, где легко найти работу с неплохой оплатой?
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