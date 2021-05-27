ФСИН заявила, что зарплаты осуждённых доходят до 224 тысяч рублей. И объяснила, как это вышло

Заработная плата осуждённых на принудительных работах в ряде случаев превышает среднюю зарплату в регионе и может достигать 224 тысяч рублей, но завидовать, как убеждают, нечему.



Как сообщает ФСИН 27 мая, 224 тысячи в месяц работник получил вместе со сверхурочными и премиями. Своё наказание он отбывает, трудясь на одном из предприятий Белгородской области со средней зарплатой в 140 тысяч рублей.

«Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», — приводит уточнение службы РИА Новости.