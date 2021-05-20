«Филонят и работают мало». Куда взяли бы заключенных на работу в Петербурге

автор фото Хуберт Голстейн/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. По его словам, «это будет не ГУЛАГ», а абсолютно новые достойные условия. Идею раскритиковал глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов, который убежден, что реализовать ее будет сложно. «Фонтанка» опросила несколько отраслевых структур, актуально было бы для них подобное предложение.

В управляющей компании «Возрождение» заявили, что дополнительная рабочая сила из-за пандемии и оттока мигрантов была бы сейчас кстати, но беспокоит вопрос организации процесса. Гендиректор компании Инна Семенова вспомнила, что подобную практику ФСИН уже пытался внедрить, тогда это было предоставление рабочей силы по договорам.



«Сама по себе идея неплохая, но мы уже наступали на эти грабли в 2015 году. В основном заключенные занимались уборкой территории, но все дело в организации процесса. Самостоятельно они работать не будут. Должен быть надзиратель, который будет постоянно над ними стоять. Их привозили только на четыре часа, и ответственность за то, что никто не убежит, несла УК. При этом выполняли они около 30–40% работы, потому что филонят и работают мало», — сказала она.

В «Жилкомсервисе № 1» также подтвердили, что нуждаются в дополнительных руках. Генеральный директор Артем Полищук в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что компания уже работает с несколькими заключенными.

«У нас есть такие, к нам направляют. Никаких проблем с ними не возникало. У нас всегда есть работа, мы нуждаемся в разных рабочих, если они будут полезны. Трудовые мигранты тоже есть, но заменять нам их не нужно. Свободных мест достаточно, поэтому мы были бы готовы взять на работу заключенных. Другой вопрос, каких специальностей они будут. Если по нашей специфике человек ничего не умеет делать, то тогда ему будет предложена работа дворника, если, к примеру, заключенный умеет трубы варить, то будет заниматься сантехникой», — сказал Полищук.



Дефицит кадров есть и в общепите. Петр Лобанов, совладелец бургер-баров «Бюро», заявил, что несмотря на это, заменить поваров-узбеков заключенными не получится. По его словам, дефицит будет устраняться «невидимой рукой рынка», ставки вырастут на трудовых мигрантов, а работодатель будет платить больше.

«Может быть, инициатива и хорошая, но в практическое исполнение я не верю. Узбеки очень мотивированы содержать семью, которая находится в Узбекистане, отправляя деньги ежемесячно на существование. Их можно сравнить с ипотечниками. Средний класс, у которых есть обязательства перед банком, очень результативны и работоспособны. Не уверен, что лицам из колонии хватит мотивации для постоянной работы», — сказал он.

Александр Мышинский, совладелец сети «РеалЪ», сообщил «Фонтанке», что компания не работает напрямую с мигрантами — только в рамках аренды персонала. «Но сейчас мигрантов нет. В итоге цена на грузчика выросла за год на 20%, но его и не найти. Но возвращаться к гулаговской системе все равно не хочется. С той системой отчетности и подконтрольности, которая существует, будет куча бюрократии — даже не хочется задумываться об этом», — сказал представитель ретейл-бизнеса.



В строительной компании «Орион плюс» отнеслись настороженно к данной инициативе. Там считают, что работа заключенных в городской черте может вызвать неодобрение общества. Самим работникам, как утверждает пресс-секретарь компании Сергей Сидоров, при этом потребуется адаптация, не исключены и конфликты внутри коллектива. «Помимо этого, должно быть понимание, о какой категории заключенных идет речь и кто будет осуществлять их охрану во время производства работ и после, где предполагается их проживание», — добавил он.

А вот в транспортную отрасль заключенных, совершивших умышленное преступление, не пускает закон, если им приходится отвечать за транспортную безопасность. То есть ответственным при водителе с непогашенной судимостью должен быть кто-то другой.

В коммерческом перевозчике «Третий парк» на вопросы «Фонтанки» лишь ответили, что при приеме на работу требуют справку об отсутствии судимости. В «Питеравто» не решились оперативно прокомментировать этот момент, предложив направить запрос и подождать 7 дней. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заявили, что к водителям автобусов предъявляются повышенные требования. «Учитывая значимость пассажирских перевозок. И наличие судимости препятствует проведению обязательной аттестации водителей по транспортной безопасности», — уточнили там.



Первым делом «Фонтанка» задала вопрос строительной отрасли. В течение дня ни одна из компаний не ответила на вопрос, готова ли она поменять своих гастарбайтеров на заключенных. «Фонтанка.ру»

