Координировать действия двух злоумышленников, обманувших ветерана ВОВ Василия Пронина, прославившегося тем, что он сидел на параде Победы рядом с Владимиром Путиным, могли из-за рубежа.



При этом, как сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация сейчас проверяется.