Координировать действия двух злоумышленников, обманувших ветерана ВОВ Василия Пронина, прославившегося тем, что он сидел на параде Победы рядом с Владимиром Путиным, могли из-за рубежа.
При этом, как сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация сейчас проверяется.
В полиции уточнили, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Ранее сообщалось, что злоумышленники, позвонив Василию Пронину и представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его снять со счёта 400 тысяч рублей и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сам Пронин говорил, что «оторвал бы голову» мошенникам, и обещал дать советы пожилым людям, как избежать обмана.