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МВД: Координировать действия мошенников, обманувших ветерана Пронина, могли из-за границы

Опубликованы видео и подробности задержания злоумышленников, обманувших ветерана, сидевшего рядом с Путиным

Координировать действия двух злоумышленников, обманувших ветерана ВОВ Василия Пронина, прославившегося тем, что он сидел на параде Победы рядом с Владимиром Путиным, могли из-за рубежа.

При этом, как сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация сейчас проверяется.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В полиции уточнили, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, позвонив Василию Пронину и представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его снять со счёта 400 тысяч рублей и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сам Пронин говорил, что «оторвал бы голову» мошенникам, и обещал дать советы пожилым людям, как избежать обмана.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге, который сидел рядом с Путиным на параде Победы 9 Мая. Президент поделился с ветераном своей курткой.

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Комментарии (5)

Pilat
Ну а где санкции против стран с территории которых осуществляются операции?
***_555
Каэшна. А чё не анунаки с планеты Нибиру?
ms2017
Дропов скрутили, молодцы. А источник звонков как был в Харькове и Киеве, так там и остался.
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