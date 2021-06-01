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Ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы, обокрали в Москве

96-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин после общения с мошенниками лишился 400 тысяч рублей. Об этом 1 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пронин обратился в отдел полиции в московском районе Текстильщики 29 мая. Он рассказал, что ему позвонили на домашний телефон, неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил его снять со счета деньги и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование взято под контроль руководством ГУ МВД по Москве.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге, который сидел рядом с Путиным на параде Победы 9 мая. Президент поделился с ветераном своей курткой.

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Комментарии (7)

sektor7
Заберите у пенсионеров телефоны.
Мошенники звонить перестанут. Дети ездить чаще к родительской станут.
Пейджеры выдайте с односторонней связью и тревожной кнопкой.
aaignat
Из кармана куртки обнулёныша щипачи вытащили
Kezevo
Просто недостаточно любил путина вот и результат
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