Ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы, обокрали в Москве

96-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин после общения с мошенниками лишился 400 тысяч рублей. Об этом 1 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Пронин обратился в отдел полиции в московском районе Текстильщики 29 мая. Он рассказал, что ему позвонили на домашний телефон, неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил его снять со счета деньги и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование взято под контроль руководством ГУ МВД по Москве.
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге, который сидел рядом с Путиным на параде Победы 9 мая. Президент поделился с ветераном своей курткой.