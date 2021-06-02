Ветеран, сидевший на параде с Путиным и отдавший мошенникам 400 тысяч рублей, рассказал, что думает о злоумышленниках

96-летний ветеран ВОВ Василий Пронин, сидевший на параде 9 Мая рядом с Путиным, а позже ставший жертвой мошенников, описал голоса подозреваемых и пообещал дать советы пожилым людям, как не попасться на их удочку.
«Я бы, откровенно говоря (я в своё время воевал в пехоте, в роте автоматчиков, и воевал в разведке)... Я бы ему оторвал голову!» — в сердцах заявил он телеканалу RT.
Ветеран признался, что злоумышленников не видел, поскольку общался с ними по телефону, но смог описать голоса: «Могу сказать, что голос основного бандита — человека лет 35–40 — хулиганский такой жаргон. Кроме того, работали под полицейских более молодые — лет 20–25».
Мошенники украли у Пронина 400 тысяч рублей, но Василий Гаврилович заверил, что в помощи не нуждается и самочувствие у него хорошее. Выманивших у него деньги участник ВОВ назвал подлецами и негодяями.
«Сейчас всё закончится — и я обязательно выскажусь и дам советы, чтобы были поаккуратнее наши ветераны», — цитирует Пронина RT.
Накануне стало известно, что мошенники, позвонив Пронину и представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его снять со счета деньги и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование взято под контроль руководством ГУ МВД по Москве.