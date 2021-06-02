Ветеран, сидевший на параде с Путиным и отдавший мошенникам 400 тысяч рублей, рассказал, что думает о злоумышленниках

96-летний ветеран ВОВ Василий Пронин, сидевший на параде 9 Мая рядом с Путиным, а позже ставший жертвой мошенников, описал голоса подозреваемых и пообещал дать советы пожилым людям, как не попасться на их удочку.



«Я бы, откровенно говоря (я в своё время воевал в пехоте, в роте автоматчиков, и воевал в разведке)... Я бы ему оторвал голову!» — в сердцах заявил он телеканалу RT.

Ветеран признался, что злоумышленников не видел, поскольку общался с ними по телефону, но смог описать голоса: «Могу сказать, что голос основного бандита — человека лет 35–40 — хулиганский такой жаргон. Кроме того, работали под полицейских более молодые — лет 20–25».