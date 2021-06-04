Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана, с которым Путин поделился курткой

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с Путиным на параде Победы. Об этом 4 июня заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Подробностей задержания не приводится. Ранее сообщалось, что злоумышленники, позвонив Пронину и представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его снять со счета 400 тысяч рублей и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сам Пронин говорил, что «оторвал бы голову» мошенникам, и обещал дать советы пожилым людям, как избежать обмана.