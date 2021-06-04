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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана, с которым Путин поделился курткой

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с Путиным на параде Победы. Об этом 4 июня заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подробностей задержания не приводится. Ранее сообщалось, что злоумышленники, позвонив Пронину и представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его снять со счета 400 тысяч рублей и передать третьему лицу «для поимки мошенника». Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сам Пронин говорил, что «оторвал бы голову» мошенникам, и обещал дать советы пожилым людям, как избежать обмана.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге, который сидел рядом с Путиным на параде Победы 9 Мая. Президент поделился с ветераном своей курткой.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
Всего-то - побыть рядом с Путиным.
Прокрастинатор
как с теми террористами, которых ФСБ ловят каждую неделю, а суда ни одного нет, как я слышал
VF812
Как здорово, в тот же день возбудила уголовное дело. Прям не верится, честное слово, не размазала сопли по бумагам проверки, не послала старика как остальных в гражданско-правовой порядок, а прям решительно так - возбудилась. И всех поймала.
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