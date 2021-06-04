«Должна быть разумность». В Кремле оценили ограничения для самокатчиков

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос об ограничении скорости самокатов
«Должна быть разумность», — цитирует РИА Новости 4 июня заявление Дмитрия Пескова.
По его словам, главное при введении ограничений — избежать опасности.
Накануне комиссия Совета по правам человека предложила законодательно регулировать движение электрических самокатов.
В Петербурге произошло несколько громких инцидентов с участием нового вида транспорта. В мае с тяжёлой травмой головы от пьяного падения был госпитализирован солист балета Мариинского театра. О петербургских случаях травмирования детей из-за наездов электросамокатов доложили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 3 июня стало известно об обысках в пяти сервисах аренды.