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«Должна быть разумность». В Кремле оценили ограничения для самокатчиков

В Кремле прокомментировали идею ограничить скорость самокатов

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос об ограничении скорости самокатов

«Должна быть разумность», — цитирует РИА Новости 4 июня заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, главное при введении ограничений — избежать опасности.

Накануне комиссия Совета по правам человека предложила законодательно регулировать движение электрических самокатов.

В Петербурге произошло несколько громких инцидентов с участием нового вида транспорта. В мае с тяжёлой травмой головы от пьяного падения был госпитализирован солист балета Мариинского театра. О петербургских случаях травмирования детей из-за наездов электросамокатов доложили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 3 июня стало известно об обысках в пяти сервисах аренды.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Какие они там хитрые читай умные в Кремле сидят. Всем телятам читай избирателям по соске дать хотят. Самокатчики тоже их электорат.
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