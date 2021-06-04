FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Полиция показала, как с огоньком задерживали самокатчика, сбившего девочку в Петербурге. Он рассказал, что самокат отправился в Неву

Полиция показала, как режут дверь в квартиру самокатчика, сбившего девочку в Петербурге

Следственный комитет 4 июня опубликовал видеозапись с самокатчиком, которого подозревают в наезде на пятилетнюю девочку в Невском районе Петербурга. Последняя после случившегося попала в реанимацию детской больницы имени Раухфуса.

Мужчина на камеру признаётся, что электросамокат принадлежит ему. На вопрос, где транспорт сейчас, он отвечает: «Утоплен в реке Нева». После случившегося, по его словам, он «уехал по своим делам», добавив, что раскаивается и признаёт свою вину.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В ГУ МВД России по городу и области также предоставили видеозапись, как происходило задержание подозреваемого в наезде на ребёнка. Судя по кадрам, дверь в его квартиру вскрывали ярко и с огоньком. На камеру полицейского главка он заявил, что якобы извинялся перед родителями пострадавшей девочки.

ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали его в ночь на 4 июня на Пражской улице в Кудрово. Оказалось, что мужчину ищут с августа прошлого года, но по другой причине: он находится в федеральном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков. У него дома нашли растительные и порошкообразные вещества, которые направили на экспертизу.

Пятилетняя девочка пострадала от наезда электросамоката 2 июня на Искровском проспекте. По словам её матери, самокатчик сказал им: «Сами виноваты», после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса. После этого было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. О других подобных случаях читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Круто провели спецоперацию! Прям международного террориста задержали!
кто-то страшный
Какой-то он мутный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний