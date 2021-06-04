Мужчина на камеру признаётся, что электросамокат принадлежит ему. На вопрос, где транспорт сейчас, он отвечает: «Утоплен в реке Нева». После случившегося, по его словам, он «уехал по своим делам», добавив, что раскаивается и признаёт свою вину.

В ГУ МВД России по городу и области также предоставили видеозапись, как происходило задержание подозреваемого в наезде на ребёнка. Судя по кадрам, дверь в его квартиру вскрывали ярко и с огоньком. На камеру полицейского главка он заявил, что якобы извинялся перед родителями пострадавшей девочки.

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали его в ночь на 4 июня на Пражской улице в Кудрово. Оказалось, что мужчину ищут с августа прошлого года, но по другой причине: он находится в федеральном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков. У него дома нашли растительные и порошкообразные вещества, которые направили на экспертизу.

Пятилетняя девочка пострадала от наезда электросамоката 2 июня на Искровском проспекте. По словам её матери, самокатчик сказал им: «Сами виноваты», после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса. После этого было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. О других подобных случаях читайте на «Фонтанке».