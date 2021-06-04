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Reuters: ЕС запретил европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией

Власти Евросоюза с 5 июня запрещают европейским авиаперевозчикам летать в воздушном пространстве Белоруссии.

«Послы Европейского Союза в пятницу приняли решение запретить авиакомпаниям ЕС летать над Белоруссией», — сообщает 4 июня Reuters.

По данным агентства, ЕС также вводит запрет для белорусских авиакомпаний на полеты в союзе и использование европейских аэропортов.

Решение вступает в силу в ночь на 5 июня.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Принудительная посадка позволила местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Российские власти разрешили нескольким компаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облёт Белоруссии при условии ежедневного согласования маршрутов.

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Комментарии (12)

mynine
Piter Russo, пришло время платить по счетам.

Дней 10 назад вы дословно утверждали : "Не думаю что ЕС примет такое решение, авиакомпаниях денежки считать умеют."

Я у вас спрашивал тогда же: "Таки когда ЕС запретит всем летать на РБ, вы подтвердите что, хм, обделались? ))"

Или это другое? ))
Петр Петров
Терроризм должен быть наказан!!!
Савва Морозов
и так убытки из-за пандемии, так они ещё больше делают. тихонько потом отменят, как ранее.
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