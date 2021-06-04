Reuters: ЕС запретил европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией

Власти Евросоюза с 5 июня запрещают европейским авиаперевозчикам летать в воздушном пространстве Белоруссии.



«Послы Европейского Союза в пятницу приняли решение запретить авиакомпаниям ЕС летать над Белоруссией», — сообщает 4 июня Reuters.



По данным агентства, ЕС также вводит запрет для белорусских авиакомпаний на полеты в союзе и использование европейских аэропортов.



Решение вступает в силу в ночь на 5 июня.



Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Принудительная посадка позволила местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Российские власти разрешили нескольким компаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облёт Белоруссии при условии ежедневного согласования маршрутов.

