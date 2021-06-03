Дмитрия Гудкова отпустили из полиции. Срок его задержания истёк

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпускают из МВД в связи с истечением срока задержания. Ему не стали избирать никакую меру пресечения. Об этом со ссылкой на супругу политика вечером 3 июня сообщает ТАСС.



«У меня есть заявление: Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения», — сказала она.



Позже издание Znak.com уточнило, что Гудкова уже высадили у «Макдоналдса» на Пушкинской. «Он свободен», — написала его жена.

