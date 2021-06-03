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Дмитрия Гудкова отпустили из полиции. Срок его задержания истёк

Задержанному экс-депутату Гудкову не стали избирать меру пресечения

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпускают из МВД в связи с истечением срока задержания. Ему не стали избирать никакую меру пресечения. Об этом со ссылкой на супругу политика вечером 3 июня сообщает ТАСС.

«У меня есть заявление: Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения», — сказала она.

Позже издание Znak.com уточнило, что Гудкова уже высадили у «Макдоналдса» на Пушкинской. «Он свободен», — написала его жена.

Ранее «Фонтанка» писала, что экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был задержан из-за неоплаченной аренды.

В Кремле по этому поводу заявили, что задержание Гудкова, равно как и арест бывшего директора «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной, и её деятельность прекращена), вряд ли можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями.

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Комментарии (4)

AEG
Чегой-то лахтино-ольгинских после этой новости не слышно - не видно.
Языки прикусили? А как пели, ну как пели пару дней назад!
260650801
попугали, типа если, что дело сошьем по настоящему, по чекистски!
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