Дело не в политике. В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Претензии правоохранительных органов к бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову и экс-директору «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность. — Прим. ред.) Андрею Пивоварову и их задержание не имеют отношения ни к политике, ни к инвестиционному фону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону, это первое. Второе — вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье — это не совсем наша компетенция, это вопрос к правоохранителям», — цитирует Пескова 2 июня РИА Новости.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, следят ли в администрации президента за уголовными делами в отношении Гудкова и Пивоварова, особенно учитывая тот факт, что эти процессы проходят в дни проведения ПМЭФ-2021, а это «не украшает инвестиционный фон».
Ранее «Фонтанка» писала, что экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был задержан из-за неоплаченной аренды. Задержание Андрея Пивоварова в аэропорту Пулково в СКР, в свою очередь, объяснили тем, что он мог скрыться за пределами РФ.