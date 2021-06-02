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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Дело не в политике. В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Песков заявил, что уголовные дела в отношении Гудкова и Пивоварова не имеют отношения к инвестиционному фону в дни ПМЭФ

Претензии правоохранительных органов к бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову и экс-директору «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность. — Прим. ред.) Андрею Пивоварову и их задержание не имеют отношения ни к политике, ни к инвестиционному фону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону, это первое. Второе — вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье — это не совсем наша компетенция, это вопрос к правоохранителям», — цитирует Пескова 2 июня РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, следят ли в администрации президента за уголовными делами в отношении Гудкова и Пивоварова, особенно учитывая тот факт, что эти процессы проходят в дни проведения ПМЭФ-2021, а это «не украшает инвестиционный фон».

Ранее «Фонтанка» писала, что экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был задержан из-за неоплаченной аренды. Задержание Андрея Пивоварова в аэропорту Пулково в СКР, в свою очередь, объяснили тем, что он мог скрыться за пределами РФ.

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Комментарии (16)

Komarinsk2019
Отец лжи.
rumet
на слове "политика" писков эпически выпучил глаза и наморщил лоб..
Обыски при задолженности по аренде частнику - это то, что сейчас крайне необходимо России... Называется: ну, найдите же хоть что-нибудь на этого неполитика...
piterez
У маленького, злого и дерзкого карлика, по-видимому, накопилось столько злости, что теперь ему на инвестиционные фоны и на политические последствия наплевать... Сидя в своем бункере, он на мониторе маленьким пальчиком выбирает людей, с которыми надо расправиться, потому что они его напугали своими требованиями свободных и честных выборов, а также остановить воровство и коррупцию в России...
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