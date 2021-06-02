Дело не в политике. В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Претензии правоохранительных органов к бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову и экс-директору «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность. — Прим. ред.) Андрею Пивоварову и их задержание не имеют отношения ни к политике, ни к инвестиционному фону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону, это первое. Второе — вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье — это не совсем наша компетенция, это вопрос к правоохранителям», — цитирует Пескова 2 июня РИА Новости.

