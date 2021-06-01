Экс-депутата Дмитрия Гудкова задержали по делу о неоплаченной аренде

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков задержан 1 июня в Москве из-за неоплаченной аренды. Об этом в соцсети сообщил отец политика Геннадий Гудков.

«Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой он узнал сегодня утром», — написал он.



Источник в правоохранительных органах назвал ТАСС статью, по которой в отношении Гудкова завели уголовное дело. «Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — цитирует собеседника агентство. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В ведомстве также добавили, что Гудков-младший задержан на двое суток до избрания меры пресечения.