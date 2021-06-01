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Экс-депутата Дмитрия Гудкова задержали по делу о неоплаченной аренде

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков задержан 1 июня в Москве из-за неоплаченной аренды. Об этом в соцсети сообщил отец политика Геннадий Гудков.

«Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой он узнал сегодня утром», — написал он.

Источник в правоохранительных органах назвал ТАСС статью, по которой в отношении Гудкова завели уголовное дело. «Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — цитирует собеседника агентство. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В ведомстве также добавили, что Гудков-младший задержан на двое суток до избрания меры пресечения.

Как уточнил адвокат Международной правозащитной группы «Агоры» Александр Альдаев, потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения, пишет «Интерфакс».

Дмитрий Гудков — оппозиционный российский политик, общественный деятель. Председатель «Партии перемен» с 23 июня 2018 года по 30 марта 2020 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016.

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Комментарии (13)

Kezevo
Дааа, такого азарта давненько не было. Им не важно уже по какой статье, кого , за что , почему....
Trurl
А ещё он дорогу на красный перешёл.... В общем, матёрый рецидивист...
Печенеги и половцы
У кого долги по аренде напряглись, готовят тревожные чемоданчики. Мороз, маразм, бескрайние просторы.
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