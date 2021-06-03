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Фонд друзей балтийской нерпы предлагает потренироваться в подсчете тюленей в Финском заливе по фотографиям

Серых тюленей в Финском заливе подсчитали с воздуха

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы провели два авиаучета численности серых тюленей в Финском заливе. Любителям морских млекопитающих предлагают присоединиться виртуально и потренировать свою внимательность, посчитав число тюленей на фотографиях.

«Сейчас у серых тюленей линька и большинство животных греется на камнях и отмелях. Все наши коллеги на Балтике в эти дни тоже летают и считают тюленей. Потом все данные, полученные из разных стран, будут объединены и станет известна общая численность этих животных в Балтийском море в 2021 году», — рассказали в фонде.

Общепринято, что численность серых тюленей в Финском заливе насчитывает порядка 1000–1500 особей, но, хотя данные с авиаучетов еще нужно проанализировать и уточнить, в фонде считают эту цифру «излишне оптимистичной».

На этой неделе в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге состоялся очередной выпускной. В Финский залив выпустили двух прошедших реабилитацию девочек: ставшую душой всей тюленьей компании Лахту и Крюкову, которую сняли со льда Крюкова канала.

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