Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детёныша у небоскреба Лахта Центр в Петербурге. Его обнаружили строители, которые постарались не спугнуть малыша шумом.
«Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от Лахта Центра, где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо», — рассказали в фонде 14 апреля.
В минувшие выходные другого тюлененка ловили в центре Петербурга — в Крюковом канале. Его пыталась спасти поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга и представители фонда, но в итоге он поддался только «Кошкиспасу».