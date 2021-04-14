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Серый тюлененок заставил затихнуть стройку рядом с Лахта Центром

Маленький тюлень приплыл к строителям небоскреба в Петербурге

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детёныша у небоскреба Лахта Центр в Петербурге. Его обнаружили строители, которые постарались не спугнуть малыша шумом.

Фото: Водоканал
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«Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от Лахта Центра, где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо», — рассказали в фонде 14 апреля.

В минувшие выходные другого тюлененка ловили в центре Петербурга — в Крюковом канале. Его пыталась спасти поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга и представители фонда, но в итоге он поддался только «Кошкиспасу».

Фото: Водоканал

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Комментарии (2)

f0ntan
"Серый" тюлененок черного цвета
07A
Молодец, может он заставит затихнуть сброд хомячков, которые позорят наш великий город! (это не Киев),
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