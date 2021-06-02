FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Желаем серым девчонкам счастливой охоты!» Тюленята Лахта и Крюкова отправились во взрослую жизнь

Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге выпустил в Финский залив ещё двух ластоногих

Ещё один выпускной состоялся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге. Как сообщили в организации, два тюленёнка, прошедшие реабилитацию, уже на воле в Финском заливе.

«В понедельник выпустили красавицу и умницу Лахту и всем запомнившуюся Крюкову из Крюкова канала. Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Тюлени получили имена по названиям мест, где их нашли. Одну из них подобрали у Лахта Центра, где рабочие даже прекратили шумную стройку, чтобы не напугать малышку. Вторую сняли со льда Крюкова канала.

«Желаем серым девчонкам счастливой охоты!» — говорят в организации.

Первыми этой весной в самостоятельную жизнь отправили окрепших после реабилитации тюленей Лебяжку и Крикушу. В Финский залив они уплыли 28 мая.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний