Ещё один выпускной состоялся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге. Как сообщили в организации, два тюленёнка, прошедшие реабилитацию, уже на воле в Финском заливе.
«В понедельник выпустили красавицу и умницу Лахту и всем запомнившуюся Крюкову из Крюкова канала. Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.
Тюлени получили имена по названиям мест, где их нашли. Одну из них подобрали у Лахта Центра, где рабочие даже прекратили шумную стройку, чтобы не напугать малышку. Вторую сняли со льда Крюкова канала.
«Желаем серым девчонкам счастливой охоты!» — говорят в организации.
Первыми этой весной в самостоятельную жизнь отправили окрепших после реабилитации тюленей Лебяжку и Крикушу. В Финский залив они уплыли 28 мая.