Ещё один выпускной состоялся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге. Как сообщили в организации, два тюленёнка, прошедшие реабилитацию, уже на воле в Финском заливе.

«В понедельник выпустили красавицу и умницу Лахту и всем запомнившуюся Крюкову из Крюкова канала. Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.