Программу кешбэка на путёвки в детские лагеря продлили, захватив сентябрь

Российское правительство решило расширить период отдыха детей в лагерях, за который родители смогут получить возмещение половины цены путёвки.



«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — заявил РИА Новости 3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Если вы купили путёвку для ребёнка до 25 мая, то с 15 июня можно на портале госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины суммы за оплаченную путёвку.

