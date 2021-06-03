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Программу кешбэка на путёвки в детские лагеря продлили, захватив сентябрь

Российское правительство решило расширить период отдыха детей в лагерях, за который родители смогут получить возмещение половины цены путёвки.

«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — заявил РИА Новости 3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Если вы купили путёвку для ребёнка до 25 мая, то с 15 июня можно на портале госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины суммы за оплаченную путёвку.

«Что касается основной программы детского кешбэка, то она действует с 25 мая, вся информация размещена на сайте «мирпутешествий.рф», — добавил Чернышенко.

Программа кешбэка для летнего детского отдыха официально стартовала 25 мая, а вернуться из поездки ребенок должен до 15 сентября 2021 года. Но директора лагерей надеются на ее продление и на 2022 год — лагерям нужно время, чтобы разобраться, как войти в эту систему без посредников. В конце мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказал идею сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

На лето 2021 года властями Петербурга предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

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