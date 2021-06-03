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Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы посетовал, что заболеваемость коронавирусом может вырасти при нынешних темпах вакцинации.

«Поскольку он [коронавирус] циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — цитирует 3 июня заявление Геннадия Онищенко РИА Новости.

По его словам, «рост заболеваемости будет», так как сейчас «очень маленькая прослойка» россиян имеет иммунитет. На заболеваемость также влияют темпы вакцинирования.

Онищенко призвал россиян отдыхать в России.

Министр здравоохранения на ПМЭФ в Петербурге заверил, что третьей волны пандемии в России нет. Он также уточнил, что послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет.

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Комментарии (3)

AleksandrP
Я правильно понял, что, раз в России "маленькая прослойка имеет иммунитет ", то безопаснее будет отдыхать не в России, что сам г-н Онищенко ещё недавно предлагал, а там, где эта "прослойка" выше?
Например, в США или Великобритании, где свыше 40 процентов населения уже вакцинировалось плюс миллионы (в США - десятки миллионов) переболели?
В Израиле - где привилось свыше 60% населения, не считая переболевших?
В Сан-Марино? На Сейшелах? В Эмиратах?
Передумал Онищенко?
Или критерии поменялись?:)
olla
а гриппа опять не будет?)
Агроном аэродрома
Я даже точную дату могу назвать. 20 сентября начнется. :))
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