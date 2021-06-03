Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы посетовал, что заболеваемость коронавирусом может вырасти при нынешних темпах вакцинации.



«Поскольку он [коронавирус] циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — цитирует 3 июня заявление Геннадия Онищенко РИА Новости.



По его словам, «рост заболеваемости будет», так как сейчас «очень маленькая прослойка» россиян имеет иммунитет. На заболеваемость также влияют темпы вакцинирования.

