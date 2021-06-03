Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы посетовал, что заболеваемость коронавирусом может вырасти при нынешних темпах вакцинации.
«Поскольку он [коронавирус] циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — цитирует 3 июня заявление Геннадия Онищенко РИА Новости.
По его словам, «рост заболеваемости будет», так как сейчас «очень маленькая прослойка» россиян имеет иммунитет. На заболеваемость также влияют темпы вакцинирования.
Онищенко призвал россиян отдыхать в России.
Министр здравоохранения на ПМЭФ в Петербурге заверил, что третьей волны пандемии в России нет. Он также уточнил, что послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет.