Мурашко назвал главный фактор для смягчения коронавирусных ограничений. До конца лета их можно не ждать

Послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, затруднившись с точным ответом на вопрос о том, когда маски перестанут быть обязательным аксессуаром.
О том, можно ли будет снять маски, когда против COVID-19 привьются 60% населения, Мурашко задали в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2 июня. Министр сообщил, что будут смотреть по эпидситуации.
«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — цитирует Мурашко 3 июня ТАСС. Каких смягчений и по каким направлениям стоит ждать, глава Минздрава не уточнил.
21 апреля Мурашко сообщал, что провакцинировать 60% россиян планируют к августу. Вице-премьер Татьяна Голикова в марте также называла август тем месяцем, к которому в стране может сформироваться коллективный иммунитет. В конце апреля она сдвинула срок на сентябрь, уточнив, что всё зависит от интенсивности вакцинации. Власти Москвы, к примеру, темпы расстраивают. По словам мэра Сергея Собянина, несмотря на все усилия, процент привившихся москвичей ниже, чем в других европейских городах.
В Петербурге вакцину от коронавируса с начала прививочной кампании получили порядка 700 тысяч человек.