Мурашко назвал главный фактор для смягчения коронавирусных ограничений. До конца лета их можно не ждать

Послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, затруднившись с точным ответом на вопрос о том, когда маски перестанут быть обязательным аксессуаром.



О том, можно ли будет снять маски, когда против COVID-19 привьются 60% населения, Мурашко задали в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2 июня. Министр сообщил, что будут смотреть по эпидситуации.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — цитирует Мурашко 3 июня ТАСС. Каких смягчений и по каким направлениям стоит ждать, глава Минздрава не уточнил.