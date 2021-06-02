Число вакцинированных от COVID-19 в Петербурге превысило 700 тысяч, 17% из них ждут вторую дозу

Уже больше 700 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в Петербурге с начала прививочной кампании. Об этом 2 июня сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию ковиду.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 700 711 человек. Из них 580 412 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 447 человек, вторично — 3 842», — информируют в Смольном.

Первую дозу препарата «КовиВак» ввели 3 058 горожанам, «ЭпивакКороной» привились 20 359 человек, из них 11 323 завершили цикл вакцинации. Остальные укололись «Спутником V».

