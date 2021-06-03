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Министр здравоохранения: Третьей волны пандемии в России нет

Заболеваемость COVID-19 в России в целом снижается, третьей волны коронавируса в стране нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — цитирует 3 июня ТАСС заявление министра, сделанное в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Там же он, напомним, сказал, что послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет. Но до конца лета их ждать не стоит.

Ранее о третьей волне говорили и медики, и чиновники. Читайте об этом в «Ранее по теме».

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Третью волну придумала третья колонна! :))
alexpv
Название статьи надо подкорректировать.
Министр здравоохранения: Третьей волны пандемии в России нет и она начнется сразу же как только закончится форум и чемпионат из-за безмасочных шашлычников в лесах.
Cveta
Третья волна здесь у Фонтанки, каждый день
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