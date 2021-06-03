Министр здравоохранения: Третьей волны пандемии в России нет

Заболеваемость COVID-19 в России в целом снижается, третьей волны коронавируса в стране нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — цитирует 3 июня ТАСС заявление министра, сделанное в кулуарах Петербургского международного экономического форума.



Там же он, напомним, сказал, что послабления ковидных ограничений начнут прорабатывать, когда в России сформируется коллективный иммунитет. Но до конца лета их ждать не стоит.

