Полиция Петербурга задержала «ласкового» вора, который обокрал писателя Пелевина после победы в «Нацбесте»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, по подозрению в краже 30 мая у бара на улице Некрасова задержан 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он, по версии полицейских, бросился к 32-летнему Пелевину, который отмечал выигранную литературную премию с друзьями, с объятиями. После чего сел в машину и уехал. Писатель обнаружил, что после встречи с улыбчивым незнакомцем у него из кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Помимо предполагаемого вора, который живет в Волосово, сотрудники полиции задержали и его 21-летнего товарища, также иностранца, который увез его на машине с места преступления. Он на территории РФ проживает без регистрации.
В полиции Центрального района карманник уверял, что задержали его «ни за что» и к кражам он отношения не имеет. Зато имеет судимость по статье «Грабеж».
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В МВД полагают, что подобным «приветствием» мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.
Александр Пелевин стал победителем «Национального бестселлера» 29 мая за роман «Покров-17». Ведущий премии критик Константин Мильчин увидел в произведении «реалии большой России» и отклики 1993 года, и периода безвластия, в котором люди не понимают, у кого теперь право сильнейшего.