Полиция Петербурга задержала «ласкового» вора, который обокрал писателя Пелевина после победы в «Нацбесте»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, по подозрению в краже 30 мая у бара на улице Некрасова задержан 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он, по версии полицейских, бросился к 32-летнему Пелевину, который отмечал выигранную литературную премию с друзьями, с объятиями. После чего сел в машину и уехал. Писатель обнаружил, что после встречи с улыбчивым незнакомцем у него из кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Помимо предполагаемого вора, который живет в Волосово, сотрудники полиции задержали и его 21-летнего товарища, также иностранца, который увез его на машине с места преступления. Он на территории РФ проживает без регистрации.

