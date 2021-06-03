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Полиция Петербурга задержала «ласкового» вора, который обокрал писателя Пелевина после победы в «Нацбесте»

Иностранца задержали в Петербурге после кражи мобильного у победителя «Нацбеста» писателя Пелевина

Карманника, который «обнимался» с писателем Александром Пелевиным после победы в «Нацбесте», задержали. Полиция ищет других жертв краж.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, по подозрению в краже 30 мая у бара на улице Некрасова задержан 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он, по версии полицейских, бросился к 32-летнему Пелевину, который отмечал выигранную литературную премию с друзьями, с объятиями. После чего сел в машину и уехал. Писатель обнаружил, что после встречи с улыбчивым незнакомцем у него из кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Помимо предполагаемого вора, который живет в Волосово, сотрудники полиции задержали и его 21-летнего товарища, также иностранца, который увез его на машине с места преступления. Он на территории РФ проживает без регистрации.

В полиции Центрального района карманник уверял, что задержали его «ни за что» и к кражам он отношения не имеет. Зато имеет судимость по статье «Грабеж».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В МВД полагают, что подобным «приветствием» мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Александр Пелевин стал победителем «Национального бестселлера» 29 мая за роман «Покров-17». Ведущий премии критик Константин Мильчин увидел в произведении «реалии большой России» и отклики 1993 года, и периода безвластия, в котором люди не понимают, у кого теперь право сильнейшего.

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Комментарии (6)

Бывший Патриот
А лицо преступника показать слабо? раньше так делали, чтоб народ знал, ах забыл, он наверное той национальности которую очень любит самоизбраеный, тогда понятно.
виктор эммануил
Глупые папуасы.
Modest_5e4ce41f7533b
Жуликам надо звания присваивать по рангу ими обкраденных. Народный, заслуженный, ну и т. п.
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