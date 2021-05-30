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В Петербурге писателя Пелевина обокрали сразу после победы в «Национальном бестселлере»

Неизвестный в центре Петербурга украл смартфон у писателя Александра Пелевина

В центре Петербурга писателю Александру Пелевину показали, чего стоит спонтанное дружелюбие. Улыбчивый незнакомец поздравил с победой в главной литературной премии города так, что день после награждения предстоит посвятить полиции.

О неприятном послевкусии праздничного вечера «Фонтанке» 30 мая сообщил сам Пелевин. После торжественной церемонии в Доме актёра лауреат «Национального бестселлера» вместе с друзьями переместился в бар на улице Некрасова, 26.

Около трёх часов ночи Пелевин и его приятели были уже на улице и готовились прощаться, когда с ожидавшими такси поравнялся прохожий — излишне радостной спортивно-кавказской наружности. Прикипел взглядом к писателю, восторженно оценил «шикарный костюм» и обнял.

Захват оказался торопливым, но крепким. По словам Пелевина, в какой-то момент его ноги оторвались от земли — тут уже было не до того, чтобы следить за руками. Пока приходил в себя от чужой назойливости, визави нырнул в машину. Вместе с ним из кармана исчез Xiaomi.

Александр вовремя сориентировался и заблокировал карты, так что телефон, похоже, стал единственной добычей карманника. Схема с объятиями, как он сам признаёт, классическая, но с пустыми руками любвеобильные незнакомцы уходят редко. «Иду писать заявление», — резюмировал писатель.

Накануне Александр Пелевин стал победителем «Национального бестселлера». Премию отдали его роману «Покров-17». Ведущий премии критик Константин Мильчин увидел в произведении «реалии большой России» и отклики 1993 года, и периода безвластия, в котором люди не понимают, у кого теперь право сильнейшего.

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Комментарии (1)

Brevnault
Человек, может, от души хотел обнять его, по-братски. Как писатель писателя.
А телефон у него спёрли ещё в Доме вахтёра, в момент вручения "премии". Надо следить за карманами, когда на сцену выходите.
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