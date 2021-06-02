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Российской S7 дали «зелёный свет» на полёты в Германию

Вопросы выдачи разрешений на рейсы в и из Германии урегулированы: авиакомпании S7 также согласовали перелёты. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе российского перевозчика.

«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя S7. Берлин также одобрил полёты «Аэрофлота» — порядка 28 рейсов в неделю.

Сложности российских авиакомпаний связаны с аналогичными проблемами немецкой Lufthansa. Перевозчик вынужденно отменил рейсы из Франкфурта в Москву и Петербург и обратно. Власти объяснили это трудностями с получением разрешений со стороны Москвы и «на основе взаимной практики» не согласовали рейсы S7. «Аэрофлот» 2 июня также отменил рейсы во Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и обратно. Позднее в среду глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что вопрос решён, Lufthansa получили разрешение от Росавиации.

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Комментарии (1)

Guest1234
Что и ожидалось: долго повыделываться не получилось.
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