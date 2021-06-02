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Lufthansa получила разрешение на полёты в Россию

Росавиация выдала немецкой авиакомпании Lufthansa разрешение на полёты в Россию в июне.

В Lufthansa получили разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне, дальнейших отмен рейсов не планируется, заявила РИА Новости представитель авиакомпании.

«Разрешение нам предоставлено», — цитирует 2 июня РИА Новости представителя перевозчика. В Lufthansa заверили, что новых отмен рейсов не планируется.

Ранее из-за неполучения немецкой авиакомпанией разрешения на рейсы в Петербург и Москву власти Германии «на основе взаимной практики» не выдали разрешения на полеты российских авиакомпаний. S7 1 июня пришлось отменить рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» отменил полёты во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться 2 июня.

После того как Lufthansa дали «зелёный свет», Берлин одобрил полёты Аэрофлота, пишет ТАСС. Речь идет почти о 30 рейсах в неделю в летнем расписании.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Принудительная посадка позволила местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Российские власти разрешили нескольким компаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облёт Белоруссии при условии ежедневного согласования маршрутов.

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Комментарии (1)

Igor_VS
Европа оказывается умеет огрызаться. Кто бы мог подумать.
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