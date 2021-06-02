Lufthansa получила разрешение на полёты в Россию

Росавиация выдала немецкой авиакомпании Lufthansa разрешение на полёты в Россию в июне.

В Lufthansa получили разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне, дальнейших отмен рейсов не планируется, заявила РИА Новости представитель авиакомпании.

«Разрешение нам предоставлено», — цитирует 2 июня РИА Новости представителя перевозчика. В Lufthansa заверили, что новых отмен рейсов не планируется.

Ранее из-за неполучения немецкой авиакомпанией разрешения на рейсы в Петербург и Москву власти Германии «на основе взаимной практики» не выдали разрешения на полеты российских авиакомпаний. S7 1 июня пришлось отменить рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» отменил полёты во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться 2 июня.