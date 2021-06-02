Невский проспект, 45



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







До конца года все уличные «телефоны-автоматы», бывшие неизменным элементом городского пейзажа весь прошлый век, будут демонтированы. Почти четыреста остававшихся в Петербурге таксофонов — это не столько пережиток времени, сколько старательное исполнение государственной программы устранения «цифрового неравенства» в рамках освоения примерно 14 млрд рублей в год. Деньги давали все операторы связи страны — по 1,2% от выручки, исполнителем был «Ростелеком». Решение, хоронящее таксофоны, было принято в апреле Минцифрой, сейчас идет работа по воплощению его в жизнь. На центральных улицах города будки уже сиротливо красуются без телефонов.



Число таксофонов — «телефонов-автоматов» — в Ленинграде — Петербурге неизменно росло начиная с 1927 года, когда появился первый, и до начала 1990-х годов. Сперва из-за гиперинфляции неактуальной стала система оплаты монетами — перешли на жетоны. Затем стало понятно, что денег на содержание десятков тысяч аппаратов и будок у «Петербургской телефонной сети» не было, и ежегодно наблюдалась их естественная убыль из-за вандализма и технических неполадок. Обеспечивающий необходимой техникой весь город и полстраны петербургский завод «Красная заря» (бывший завод Эрикссона) на Выборгской набережной постепенно чах и вскоре сдался под натиском коммерческого редевелопмента.

Затем уже частные предприятия обеспечили петербургские «автоматы» карточными способами оплаты. Несколько лет в конце1990-х и начале 2000-х годов это был относительно актуальный способ связи — пока мобильные телефоны еще не были распространены повсеместно, а уровень проникновения сотовых операторов на рынке измерялся десятками, а не сотнями, как сейчас, процентов.

Таксофоны на Невском, 88



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Таксофоны на Невском, 88



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Таксофоны на Невском, 88



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Остатки таксофона на Невском, 51



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В планах компании «Санкт-Петербургские таксофоны» (фирма оперировала примерно 2 тысячами аппаратов по городу) было внедрение междугороднего роуминга (это не было новинкой, звонить в Москву с городского таксофона на ул. Герцена можно было еще с 1960-х годов), а затем и международного. Еще в 1990-х годах в некоторых населенных пунктах Ленобласти были попытки сделать «автоматы», соединяющие звонящего по тогда еще дорогой сотовой связи, но по понятным причинам этот проект «не взлетел». Среди последних оригинальных попыток сделать актуальным этот вид связи, стремительно уступавший место повсеместному распространению сотовых телефонов, была установка таксофонов в пассажирских поездах. Однако уже вскоре стало понятно, что деньги на этом не сделать, и поддерживать едва теплившуюся жизнь в городских «автоматах» стало возможным только за счет государства. В последнее время горожане вновь ненадолго вспомнили об этой доисторической диковине, когда осознали, что у каждого из таксофонов есть номер и на него можно звонить. После нескольких забавных флешмобов, до таксофонов, похоже, добрались спамеры, завлекающие случайных прохожих в таком необычном формате в стоматологии. Но, как рассказали «Фонтанке» в «Ростелекоме», сейчас все телефоны отключены от доступных еще недавно услуг бесплатной связи. На тех, что остались, еще могут быть гудки в трубке, но такие соединения оставлены лишь в технических целях для сотрудников компании, которые до конца года должны будут полностью демонтировать все оставшиеся уличные телефоны-автоматы.



Краевед Лев Лурье говорит, что город вряд ли многое потеряет с уходом таксофонов. «Жалко ли давно исчезнувшую конку? В общем, не жалко. Возможно, несколько телефонных будок с работающими аппаратами можно было бы оставить в каких-то знаковых местах для напоминания об ушедшей эпохе, как это сделано, к примеру, в Лондоне. Но горожане уже давно не пользуются ими», — говорит Лев Лурье.



Владимирский проспект. Здесь некогда был таксофон.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Владимирский проспект. Здесь некогда был таксофон.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Владимирский проспект. Здесь некогда был таксофон.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербург не единственный город, который лишается таксофонов. Решение касается всех городов и поселков с населением более 1 тысячи человек. Сама программа никуда не девается — просто деньги направят на строительство вышек сотовой связи в населенных пунктах со 100–500 жителями. Вместе с тем смена парадигмы связана с необходимостью экономить — еще в августе прошлого года Минфин предлагал вдвое сократить расходы на программу предоставления универсальной услуги. Аргументация существования таксофонов в рамках программы ликвидации «цифрового неравенства» в больших мегаполисах звучала диковато. Очевидно, что жители Петербурга в этом уравнении находились не с той стороны, которую надо было улучшать за счет бюджета.



Попытки вдохнуть жизнь в стремительно теряющие актуальность таксофоны предпринимались неоднократно. Их пытались использовать как рекламные носители, прикручивали точки доступа wi-fi, планировали совмещать с системой уличного оповещения, однако объем использования 148 тысяч аппаратов по всей стране по назначению в среднем не превышал пары десятков минут в год. Огромное количество таксофонов не могло похвастаться даже 1 минутой в месяц — их теперь также демонтируют, даже если они находятся в населенных пунктах, где жителей меньше тысячи.

Небольшое оживление наблюдалось в 2019–2020 годах, когда все звонки с них сделали полностью бесплатными и разрешили неограниченно звонить по межгороду и на сотовые номера. В конце 2020 года Ростелеком отчитался, что общий трафик местных соединений с таксофонов универсальной услуги вырос в 2,6 раза за счет звонков на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера: продолжительность таких разговоров выросла сразу в 10 раз. Нельзя сказать, чтобы это было актом какой-то особой щедрости. Пока таксофоны были платными, они все приносили в среднем около 2,5 млн рублей выручки в месяц, то есть где-то по 18 рублей каждый. Можно предположить, что поддержание системы биллинга обходилось дороже, так что проще было отменить плату вовсе. К тому же четверть всех звонков приходилась на вызовы экстренных служб, а значит, тоже была бесплатной.



Еще в 2012 году Николай Никифоров, в ту пору глава Минсвязи, подсчитал, что каждый совершенный абонентом звонок по таксофону обходится в 35 тысяч рублей. Возможно, это было фигурой речи, но в 2019 году реальные расчеты показывали, что речь в среднем по стране идет примерно о 6,5 тысячи рублей за каждый звонок. И вряд ли с тех пор содержание таксофонов сильно подешевело.

При таких цифрах вполне логично перейти к обсуждению: не проще ли и правда обеспечить каждый медвежий угол в стране мобильной связью? По последним обнародованным данным, официально в стране около 14 тысяч населенных пунктов, в которых «ничего не ловит». Проект по их оснащению вышками сотовой связи, очевидно, будет стоить десятки и сотни миллиардов рублей. А там уже рукой подать до возвращения к идее российской версии глобального спутникового интернета OneWeb — «Эфир», стоимостью 500 млрд рублей, от которого «Роскосмос» отказался в 2019 году. Однако совсем отказываться от таксофонов государство и «Ростелеком» пока не планируют, как и от уже подзабытого, казалось бы, телеграфа: на закупку телеграфной проволоки и специфического оборудования «Ростелеком» все еще продолжает регулярно тратить заметные деньги.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

