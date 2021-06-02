«Это будет грубое нарушение закона». Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации

Обязательной вакцинации граждан России от коронавируса не будет, поскольку это — грубое нарушение закона. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — цитирует Матвиенко 2 июня «Интерфакс».



Напомним, 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не поддержал идею принудительной COVID-вакцинации граждан.

