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«Это будет грубое нарушение закона». Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации

Спикер Совфеда назвала принудительную COVID-вакцинацию грубым нарушением закона

Обязательной вакцинации граждан России от коронавируса не будет, поскольку это — грубое нарушение закона. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — цитирует Матвиенко 2 июня «Интерфакс».

Напомним, 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не поддержал идею принудительной COVID-вакцинации граждан.

Ранее о возможности введения обязательной вакцинации в России заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Позднее он же отметил, что его неправильно поняли.

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Комментарии (15)

f0ntan
И без обязательной вакцинации вакцинацию можно было бы двигать быстрее. Если бы в театры, музеи, кафе, рестораны растрешали пускать только вакцинированных. Если бы туристический кешбек на карту Мир платили только бы вакцинированным. Если бы кешбек по покупкам по банковским картам начислялся только вакцинированным
Савва Морозов
потому что плевать на адекватных, которых дебилы заразить могут
SapienS
Прямой обязательной вакцинации может и не будет, но уверен, будут различные серьезные ограничения, значительно ухудшающие качество жизни антипрививочников. И это правильно.
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